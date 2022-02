Covid: nelle Marche +11 ricoveri, sono 237

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Tornano a salire i ricoveri legati al covid nelle Marche, che arrivano a 237, +11 rispetto a ieri: 28 in terapia intensiva (+1), 47 in semi intensiva (+2), 162 in reparti non intensivi (+8). Secondo i dati della Regione Marche ci sono inoltre 14 dimessi nelle ultime 24 ore. Quattro i decessi nella giornata, che fanno salire il totale a 3.597: sono morti due uomini e due donne, tra cui una 58enne di Lucera (Foggia) e un 59enne di Falconara Marittima, tutti con patologie pregresse. Ci sono 13 persone in osservazione nei pronto soccorso e 168 ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 18.698 (ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 18.272, con 827 persone con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 304.785 (ANSA).