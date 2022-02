Covid: Marche, -25,5% casi in una settimana, +579 in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Le Marche chiudono la settima con 9.903 casi positivi (tasso di incidenza 660 su 100mila abitanti), e una riduzione del 25,5% rispetto alla settimana precedente, quando i casi sono stati 13.139 (tasso 875). Lo rende noto l'Osservatorio Epidemiologico Regionale; sono 579 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con l' "effetto domenica", quando vengono registrato meno casi perché si analizzano meno tamponi. Il tasso di incidenza a 661,57 su 100mila abitanti risulta in lieve risalita rispetto a ieri (660,31). I nuovi casi rappresentano una positività del 42,6% dei 1.358 tamponi esaminati nel percorso diagnostico su 1.903 tamponi complessivi. I soggetti con sintomi sono 205, i contatti stretti di casi positivi 149, i contatti domestici117, i positivi in setting scolastico formativo 2, per 101 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. La provincia di Ancona cinta 184 casi, seguita da quella di macerata con 120, Ascoli Piceno con 91, Fermo con 82, Pesaro Urbino con 77, oltre a 25 casi fuori regione. Le fasce di età maggiormente interessate dal contagio restano quelle 25-44 anni con 156 casi e 45-59 con 152, seguite da 6-10 anni con 53. (ANSA).