Aggredisce prete con spray urticante per rubare

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 FEB - Armato di spray al peperoncino, ha spruzzato la sostanza urticante in faccia ad un sacerdote nel tentativo di mettere a segno un furto in parrocchia. E' accaduto sabato a San Benedetto del Tronto, ma la notizia è stata data oggi dalla Questura di Ascoli Piceno che sta indagando per risalire al responsabile dell'aggressione e del tentativo di furto. Sabato una Volante del Commissariato di San Benedetto del Tronto è intervenuta presso la chiesa di Cristo Re per un tentativo di furto. Terminata la celebrazione della messa serale, un uomo si era introdotto all'interno della canonica con l'intento di sottrarre oggetti di valore e denaro.

Il sacerdote stava rientrando presso la propria abitazione ma, sentendo dei rumori sospetti, è tornato indietro trovandosi di fronte l'uomo che gli ha spruzzato addosso lo spray irritante.

Il prelato non ha riportato lesioni ed è riuscito a sventare il colpo, mettendo in fuga l'aggressore. Alle indagini collabora la Polizia Scientifica. (ANSA).