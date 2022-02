Vaccini: 24.500 dosi Novavax in arrivo nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Sono diretti ad Ancona i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l'Esercito Italiano, per la consegna di 25.400 dosi del vaccino Novavax. Nella giornata di oggi, alcuni mezzi, in collaborazione con l'Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Novavax e raggiungeranno la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti, all'Inrca-Presidio Ospedaliero di Ricerca. (ANSA).