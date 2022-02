Ucraina: sindaco Pesaro, no palas a Cska per EuroLeague

(ANSA) - PESARO, 27 FEB - Niente palas di Pesaro per il Cska, la squadra di basket di Mosca per le gare interne di EuroLeague.

Lo spiega sui social il sindaco Matteo Ricci: "siamo in una fase di sanzioni e contrasto, è il momento meno opportuno per concedere il palas di Pesaro a una formazione russa. Quindi assolutamente no. Ovviamente, per la pace, per l'Ucraina".

