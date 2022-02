Ucraina: prefetto Ancona, massima attenzione sul territorio

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Massima attenzione da parte della Prefettura di Ancona su quello che avviene sul territorio alla luce della situazione in Ucraina, anche se al momento non è previsto l'arrivo di flussi organizzati di profughi. Lo dice all'ANSA il prefetto Darco Pellos, sottolineando l'impegno "a 360 gradi" del Ministero dell'Interno: "abbiamo comunque allertato i servizi di accoglienza, anche perché la situazione in Ucraina è in continua evoluzione". La Prefettura di Ancona si è anche occupata delle due comunità presenti: quella ucraina, che conta circa 2.000 persone, di cui 700 nel capoluogo, e quella russa, che ne conta 700, di cui 300 ad Ancona. "Due comunità dialoganti - sottolinea il prefetto -, che non hanno mai avuto problemi e che condividono tra l'altro gli stessi luoghi di culto". Quanto all'arrivo di persone in fuga dalla guerra, al momento si ipotizza che potrebbe arrivare "chi ha già dei parenti qui, in questo caso si dovrebbero attivare insieme alla Questura le procedure per la richiesta di protezione internazionale". (ANSA).