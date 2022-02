Ucraina: centinaia in piazza ad Ancona per dire'no a guerra'

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Centinaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio in piazza Cavour ad Ancona per dire "no alla guerra" durante una manifestazione promossa dall'Università della Pace. Molte le famiglie con bambini che hanno partecipato all'iniziativa, a cui hanno aderito anche sindacati, forze politiche, varie associazioni e componenti della comunità ucraina. La manifestazione era prevista per ieri, ma è stata rinviata a oggi a causa del maltempo. In piazza Cavour, tante bandiere arcobaleno della pace, ma anche i vessilli gialli e azzurri dell'Ucraina. E' stato illustrato l'appello rivolto al presidente del Consiglio Mario Draghi, a quelli di Giunta e Consiglio regionale, Francesco Acquaroli e Dino Latini, e ai sindaci delle Marche, ma anche a "tutte le forze vive della società civile" affinché si adoperino "per impedire nel nostro continente una nuova tragedia ed una insensata carneficina".

L'Università della Pace ha raccolto sottoscrizioni al documento che richiama alla necessità che "ciascuno al livello delle proprie responsabilità operi fattivamente e in ogni direzione per far abbassare l'altissima tensione, creare canali di dialogo, assumere iniziative efficaci che consentano una soluzione negoziata, equilibrata e giusta della crisi". Chiesto anche l'avvio del percorso parlamentare "affinché l'Italia aderisca al Trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw)". (ANSA).