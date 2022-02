Covid: nelle Marche +1.271 casi, incidenza scende a 660,31

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Flessione costante del tasso di incidenza su 100mila abitanti nelle Marche, arrivato nell'ultima giornata a 660,31 (ieri 684,49), secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Sono 1.271 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con una positività del 37,3% dei 3.404 tamponi analizzati nel percorso diagnostico /(su 4.962 tamponi complessivi). Sono 215 i soggetti con sintomi, 519 i contatti stretti di casi positivi, 286 i contatti domestici, 6 i positivi in setting scolastico formativo, 3 i contatti in ambiente di vita socialità, 233 i casi in fase di approfondimenti epidemiologico. Quella di Ancona resta la provincia con il maggior numero di casi, 386, seguita da Macerata con 299, Fermo con 193, Pesaro Urbino con 189, Ascoli Piceno con 165. Il contagio circola maggiormente nelle fasce di età 25-44 anni con 348 casi, 45-59 con 293, 14-18 anni con 110 casi. (ANSA).