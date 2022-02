Carnevale: ad Ascoli 'regina Elisabetta' al Caffè Meletti

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Nonostante covid e maltempo, stamani in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno sono comparse le maschere a conferma del carattere spontaneo della kermesse carnascialesca, anche quest'anno orfana del tradizionale concorso mascherato per via della pandemia. Inattesa la visita allo storico Caffè Meletti della Regina Elisabetta per una liaison con il Duca del Tronto. Immancabili i personaggi cittadini così come i temi più attuali, quali la candidatura di Ascoli a Capitale della cultura, le diatribe fra Ascoli e San Benedetto sulla sanità. (ANSA).