Ucraina: ragazzi Centimetro Zero, "non vogliamo la guerra"

(ANSA) - PAGLIARE, 26 FEB - "I ragazzi Centimetro zero sono con il popolo ucraino: non vogliamo la guerra!!! Daniele non vuole la guerra! Barbara non vuole la guerra! Alessandro non vuole la guerra! "Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma che non si uccidono". Lo scrivono su Facebook i ragazzi della Locanda del Terzo Settore Centimetro Zero, un ristorante sociale che da sette anni impiega, a Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno), giovani con disabilità intellettive, realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. (ANSA).