Ucraina: Civitanova, ore drammatiche,vicinanza a popolazione

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 26 FEB - "Sono ore drammatiche per il popolo dell'Ucraina, per l'Europa, per il mondo.

Civitanova Marche vuole lanciare un segnale forte di vicinanza alla comunità ucraina residente in città e a tutta la popolazione del paese est-europeo esponendo dal balcone del palazzo comunale la loro bandiera". A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il sindaco Fabrizio Ciarapica.

"La comunità ucraina inserita nel nostro contesto cittadino è fatta di persone laboriose, operose, spesso a sostegno delle nostre famiglie", ha aggiunto il sindaco, raccontando di aver "incontrato donne e uomini angosciati, in lacrime, che stanno vivendo ore di ansia e terrore per i loro congiunti lontani che stanno sopportando gli orrori della guerra". "Ho espresso loro tutta la solidarietà della nostra città e cercato di capire come possiamo essere concretamente di aiuto", ha detto Ciarapica. Che ha concluso dicendo di aver "inviato anche una lettera alla presidente della comunità ucraina delle Marche, Maryna But, per esprimerle la vicinanza commossa della nostra comunità per quanto sta accadendo nella sua terra". (ANSA).