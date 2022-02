Maltempo: neve su centri 'cratere' Maceratese, coltre 20 cm

I paesi terremotati a ridosso dell'Appennino marchigiano nel Maceratese da stamani sono interessate da una fitta nevicata. Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera sono ricoperte da circa 20 centimetri di neve, caduta abbondante soprattutto ad alta quota, nel giorno in cui dovevano riaprire gli impianti sciistici di Frontignano.

Riapertura rinviata forse a domani a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la catena montuosa, come fa sapere la società che di è aggiudicata la gestione delle seggiovie. Le previsioni meteo, stando al Centro Multirischi Marche, danno ancora nevicate per la giornata di domani su tutto il settore Appenninico. (ANSA).