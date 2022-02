Definitiva condanna maltrattamenti moglie, 53enne in carcere

(ANSA) - SENIGALLIA, 26 FEB - Un 53enne è finito in carcere dopo una sentenza definitiva di condanna per i reati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'arresto è avvenuto stamattina da parte dei carabinieri di Senigallia che hanno eseguito un decreto emesso dal tribunale di Ancona. I fatti risalgono all'arco temporale che va dal 2013 al 2017, fino a quando cioè la moglie dell'uomo, residente a Senigallia, non si è fatta coraggio e ha denunciato il marito. Le indagini erano state svolte proprio dai militari di Senigallia, ai quali la donna si era rivolta nel 2017 dopo una serie di maltrattamenti e lesioni personali di cui era stata vittima. Per questi reati l'uomo è stato condannato con sentenza definitiva (1 anno e 2 mesi di reclusione) che ora dovrà scontare nel carcere di Montacuto ad Ancona. (ANSA).