Ucraina: Pesaro vicina a popolazione, fiaccole contro guerra

Centinaia di fiaccole al cielo contro la guerra in Ucraina. Pesaro si mobilita contro l'invasione russa e a sostegno del popolo ucraino. "Abbiamo organizzato un momento di aggregazione - ha detto il sindaco Matteo Ricci, intervenuto oggi in piazzale Lazzarini, durante la fiaccolata organizzata dal Comune che ha aderito all'iniziativa 'Per la pace, per l'Ucraina' di Ali - Autonomie Locali Italiane - per dimostrare vicinanza alla popolazione ucraina che vive nel nostro Paese. Proviamo a immaginare l'angoscia e la paura che stanno vivendo le loro famiglie. Una preoccupazione che deve mobilitare tutti coloro che credono nella pace, nella libertà e nella democrazia". Oltre al sindaco e all'assessore con delega alla Lotta all'odio Camilla Murgia, c'erano tanti studenti, rappresentanti dei sindacati aderenti (Cgil Cisl Uil Pesaro e Urbino) e, tra le associazioni, Amnesty Pesaro.

"Ieri è stato molto bello vedere migliaia di cittadini scendere in piazza a San Pietroburgo, - ha aggiunto Ricci - per dire che una parte del popolo russo condanna un'invasione unilaterale e ingiustificabile da ogni punto di vista". "In questo momento - ha osservato ancora - non possono esserci ambiguità: o si sta dalla parte della libertà e della democrazia, o si sta dalla parte di un capo di Stato che ha perso la testa e che sta infrangendo tutte le regole del diritto internazionale e della convivenza civile tra i popoli. Nel 2022 non può passare l'idea - ha concluso - che un paese possa essere invaso, altrimenti è a rischio la nostra libertà, la democrazia.

L'Europa, che in questi anni ci ha garantito la pace, ora non può stare al ricatto energetico". (ANSA).