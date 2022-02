Incendio bosco a Venarotta, bruciati circa 4 ettari

Ha bruciato circa 3-4 ettari di bosco l'incendio divampato ieri pomeriggio nella zona del Comune di Venarotta, in particolare tra le frazioni di Cepparano e Castellano, a una decina di chilometri da Ascoli Piceno. I vigili del fuoco dopo un intervento di molte ore, iniziato alle 17:30, hanno spento le fiamme e poi presidiato il territorio evitando che si avvicinassero ad alcune case nelle vicinanze.

Pompieri in azione con quattro autobotti e sette mezzi 4x4. Non sono segnalati danni a persone o case. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per controllare che non si sviluppino altri focolai. (ANSA).