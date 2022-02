Expo Dubai: da Marche il catamarano green di Wider

Nell'ambito della settimana delle Marche a Expo 2020, ha debuttato in prima assoluta a Dubai il un nuovo Catamarano Widercat 92 da diporto in materiale composito a propulsione ibrida. 92 piedi di lunghezza, entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider di Fano, all'insegna del design, della sostenibilità e della tecnologia. Previste diverse varianti di disposizione degli interni. Alla serata di presentazione, insieme a Marcello Maggi in rappresentanza della proprietà e Fabio Fraternale, CEO Wider, anche il vicepresidente e assessore alle Attività produttive delle Marche Mirco Carloni.

"La nostra Regione, come dice il filo conduttore della nostra presenza a Dubai con il marchio Land of excellence, - ha sottolineato Carloni - è terra di eccellenze e la costruzione di imbarcazione di lusso ha una storia lunga più di 70 anni, con cantieri navali, designer e una catena di subfornitura riconosciuta a livello mondiale. La Regione Marche individua in questo settore uno dei principali motori di crescita e sviluppo del territorio e siamo aperti al confronto con tutti gli attori locali. Siamo pronti a sostenere iniziative di innovazione, internazionalizzazione ed a promuovere eventi che valorizzino la filiera ed il nostro territorio", ha aggiunto. "Il mercato delle navi di lusso è in grande espansione ed è compito delle istituzioni, lasciando la libertà imprenditoriale ai diversi soggetti, accompagnarli verso un modello di crescita sostenibile, innovativo che aumenti l'occupazione locale e sia valore aggiunto per il territorio".

Widercat 92 è un prodotto del made in Marche disegnato dalla matita di Luca Dini Design e sviluppato con il Centro Sile Wider. E' lungo 28 metri e largo 12. Il sistema propulsivo garantisce una velocità di navigazione di 12 nodi che grazie all'electric boost può arrivare a 15. L'energia prodotta da 170 pannelli solari a bordo viene immagazzinata nelle batterie e usata nelle ore notturne. (ANSA).