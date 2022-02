Ucraina: fiaccolata statica a Pesaro per iniziativa Ali

(ANSA) - PESARO, 24 FEB - Il Comune di Pesaro aderisce a "Per la pace, per l'Ucraina", l'iniziativa lanciata da Ali (Autonomie Locali Italiane) contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin. "Domani, venerdì 25 febbraio alle ore 18.30, organizzeremo una fiaccolata 'statica" in piazzale Lazzarini. Sarà un momento di condanna contro chi vuole schiacciare uno stato sovrano, - ha spiegato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - con la forza e contro ogni regola del diritto internazionale. Vogliamo far sentire al popolo ucraino la vicinanza dei cittadini e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra". (ANSA).