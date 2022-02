Ucraina: arcidiocesi, solidarietà a arcivescovo Shevchuk

"Solidarietà a Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk". L'Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino), ricordando la "visita ad Urbania nel maggio 2017 di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, che è stato costretto, insieme ad altre persone, a rifugiarsi in sotterraneo della Cattedrale della Resurrezione di Kiev a causa dei bombardamenti 'intensi' in città, esprime la propria vicinanza alla chiesa greco-cattolica ucraina e a tutto il popolo ucraino e invita tutti i fedeli della diocesi a pregare per la pace". (ANSA).