Ucraina: Acquaroli, "condanna attacco, prevalga buon senso"

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - "Condanna di questo attacco all'Ucraina e preoccupazione per gli scenari che ne possono derivare sia a livello di sicurezza ma anche a livello economico". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della seduta del Consiglio regionale in merito all'attacco Russo in Ucraina. "Noi - ha ricordato il presidente - sappiamo che alcuni mercati per la nostra economia nel manifatturiero sono molto importanti".

"Speriamo che prevalga il buon senso, - auspica Acquaroli - il senso di responsabilità e soprattutto le diplomazie riescano a far prevalere il diritto internazionale. Stiamo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore ma sicuramente lo scenario tende ad aggravarsi perché dalla pandemia alla ricostruzione si aggiunge anche una crisi energetica e un attacco come quello a cui stiamo assistendo, con scene che francamente pensavo di non rivedere più anche alle porte dell'Europa. Stiamo parlando di una fase complicata, una pandemia che ha toccato tutta la comunità mondiale. Dispiace molto - ha concluso - vedere queste immagini che raggiungono le nostre televisioni e i social, che testimoniano quanto sta accadendo". (ANSA).