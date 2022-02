Incendio da pompa raffineria Falconara, alta nube poi domato

Un incendio scaturito da una pompa di carica di 'Cracking termico", con il quale si producono idrocarburi paraffinici leggeri è divampato alla raffineria Api di Falconara Marittima: le fiamme, già sotto controllo secondo quanto filtra dall'azienda, sono state poi domate. Già il Comune di Falconara aveva rassicurato sull'assenza di persone ferite e, in base a informazioni ricevute dall'azienda, di situazione "sotto controllo". Intanto però una alta e densa nube di fumo nero si è alzata, visibile anche da lunga distanza, e ha allarmato i cittadini. Sul posto si stanno comunque recando i vigili del fuoco. "L'incendio è classificato categoria 1 - ha riferito l'amministrazione comunale - e ha fatto scattare la fase di preallarme. Nel frattempo l'azienda ha chiesto il blocco dei treni".

I vigili del fuoco proseguono il monitoraggio sul posto per escludere ed evitare eventuali focolai residui. Stanno intervenendo circa 18 unità dei vigili del fuoco da varie sedi della zona (Ancona, Jesi e Senigallia) con cinque mezzi. Sul posto anche sanitari del 118, polizia e carabinieri per tutte le verifiche e gli accertamenti del caso. Anche gli addetti dell'Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) erano già presenti per un sopralluogo quando si sono propagate le fiamme. (ANSA).