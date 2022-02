Expo Dubai: dalle Marche il progetto di città del futuro

"Una città che ha le sue radici nel sogno rinascimentale del Duca" Federico da Montefeltro, illustrato nel dipinto 'La città ideale', "ma che si affaccia con concretezza e lungimiranza al futuro". Questo il senso del progetto di 'Città ideale' presentato dall'azienda Hcomm di Monte Giberto (Fermo) in un incontro al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, organizzato nel quadro della settimana di attività della Regione Marche all'esposizione universale.

"Abbiamo iniziato questa settimana dedicata alle Marche con un importante memorandum con la Camera di Commercio di Dubai che per noi è l'inizio di una nuova collaborazione per lo sviluppo di partnership per affari e per le nostre eccezionali aziende, come Hcomm, che è un esempio di innovazione e ricerca", ha detto il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, aprendo l'incontro.

"Il nostro modello è l'intelligenza della natura, dove gli organismi si organizzano in armonia", per progettare "una città in equilibrio con l'ambiente circostante", ha spiegato Roberto Di Giacomo di Hcomm, illustrando il progetto della città ideale, che vuole congiungere bellezza classica ai moderni studi di urbanistica, tecnologia e pianificazione territoriale, con l'obiettivo di creare una città armoniosa, concepita per preservare la salute il benessere, e la felicità dei suoi abitanti. Il progetto è frutto del lavoro di oltre 10 anni di un gruppo di ricerca multidisciplinare, che per rispondere alle esigenze del cittadino contemporaneo ha progettato una città policentrica, che come frattale può crescere ripetendo allo stesso modo la sua forma, in equilibrio con la natura. "La filosofia è che non è l'uomo che deve adattarsi agli spazi ma il contrario, per un reale miglioramento della qualità della vita", ha evidenziato un video di presentazione del progetto. In occasione dell'evento, sono stati inoltre raccontati altri due progetti di Hcomm: lo spazio immersivo multisensoriale World of sensations e il 'l'assistente di stile di vita' High Sign World.

