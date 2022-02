Covid: Marche, ricoveri a 260 (-13), 29 in Intensiva (-3)

Accelera il calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -13 degenti in 24 ore e il totale è ora di 260 di cui 29 in Terapia intensiva (-3), 59 in Semintensiva (+1) e 172 in reparti non intensivi (-11) mentre 31 persone sono state dimesse. I dati forniti dalla Regione danno conto di 1.791 casi di positività nell'ultima giornata e dell'incidenza che scende ancora a 740,31. Sette i deceduti (tutti con patologie pregresse) in un giorno: il totale delle vittime nella regione arriva a quota 3.578.

Nelle ultime 24 ore sono deceduti nelle Marche un 71enne di Matelica (Macerata); nel Fermano un 70enne di Fermo e una 94enne di Amandola; un 86enne di Fano, un 77enne di Ancona; nell'Ascolano un 81enne di Acquaviva Picena e un 89enne di Maltignano. I positivi (isolati più ricoverati) sono 22.785 (-330) mentre gli isolati a domicilio 21306 (-295) e i guariti/dimessi 295.760 (+1.854). Gli ospiti di strutture territoriali sono 169 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 18. (ANSA).