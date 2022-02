Covid: Gimbe, nelle Marche in una settimana -29,4% casi

Nelle Marche casi di positività in picchiata nella settimana compresa tra il 16 e il 22 febbraio. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (1.525) e una diminuzione dei nuovi casi (-29,4%) rispetto alla settimana precedente. E' la provincia di Fermo a guidare la 'classifica' di nuovi casi per 100mila abitanti nell'ultima settimana con 1.022; seguono Macerata (865), Ascoli Piceno (840), Ancona (743), Pesaro e Urbino (564).

La soglia di saturazione Covid dei posti letto in Area medica si è attestata a 25,7% e in terapia intensiva al 12,1%. Mentre sul fronte vaccini, la percentuale di popolazione marchigiana che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,5% (media Italia 83%); si aggiunge a questi un ulteriore 1,8% (media Italia 2,4%) che hanno ricevuto finora solo la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,5% (media Italia 84,9%). Quanto ai più giovani, la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 16,3% (media Italia 28,8%) a cui si somma un ulteriore 5,4% (media Italia 7,9%) solo con prima dose. (ANSA).