Vaccini: Marche, 224 prenotazioni Novavax in meno di 3 ore

In poco meno di tre ore, nel pomeriggio, sono arrivate 224 prenotazioni per la vaccinazione con il nuovo vaccino Novavax, con base proteica e non con mRna.

Lo fa sapere la Regione nel primo giorno di prenotazioni sulla piattaforma di Poste italiane che ha preso il via dalle 17. Le somministrazioni avverranno da inizio marzo nei 13 punti di vaccinazione della popolazione sparsi nelle Marche. (ANSA).