Lavoro: Ancona, sciopero e sit-in in Regione lavoratori Tim

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Tornata di scioperi e sit-in anche ad Ancona. Oggi sit-in davanti a Palazzo Leopardi, sede Regione Marche, dei lavoratori Tim. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil chiedono al presidente Francesco Acquaroli "farsi parte attiva per gli interessi del nostro territorio e presso il governo per tutelare le infrastrutture strategiche ed i livelli occupazionali regionali di Tim che nelle Marche occupa 580 unità".

Il prossimo venerdì 25 febbraio, invece saranno gli addetti del Trasporto pubblico locale a incrociare le braccia e si terrà un sit-in ad Ancona, davanti a Palazzo Leopardi della Regione, dalle 11 alle 12,30. Lo sciopero, in quel caso, è proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa e Ugl Taf: è legato al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2017. Lo sciopero è per tutta la giornata: saranno garantite le fasce orarie dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 20.30. Sono garantiti i servizi ai disabili e alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Al centro della vertenza, fanno sapere i sindacati, il tema delle "risorse per la riduzione della domanda di mobilità legata al Covid e per i tagli al settore operati prima ancora della pandemia: un tema che non può essere un pretesto per le associazioni datoriali per non rinnovare il contratto". Allo sciopero e al presidio si prevede "un'ampia partecipazione: sono infatti previsti bus dal sud e dal nord delle Marche". (ANSA).