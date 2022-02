Covid: Marche, -21 degenti in un giorno, 57 dimessi

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Nelle Marche in picchiata i ricoveri per Covid-19 nell'ultima giornata: -21 degenti che fanno scendere il totale a 273. In particolare si sono registrati -15 pazienti nei reparti non intensivi (ora 183) e -7 in Semintensiva (58) mentre c'è un degente in più in Terapia intensiva (32). Altissimo il numero di dimissioni: 57 in 24ore.

Con questi numeri, osserva la Regione, l'occupazione di pazienti Covid in Intensiva è del 12,5% (in totale 256 posti letto) e in Area medica del 23,4% (241 ricoverati a fronte di 1.027 posti).

In un giorno nelle Marche 1.587 positivi; l'incidenza scende a 765,88). Tre i deceduti nell'ultima giornata con il totale che sale a 3.571.

Tra le persone morte, un 52enne di Potenza Picena (Macerata), una 60enne di Fabriano (Ancona) e una 91enne di Grottammare (Ascoli Piceno).

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 23.115 (+336) mentre gli isolamenti domiciliari sono attualmente 22.499 (-898); i guariti/dimessi si attestano a 293.906 (+1.542). Ci sono 174 persone assistite in strutture territoriali e 22 in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverate.

(ANSA).