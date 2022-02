Covid: Marche, 1.858 positivi, incidenza giù a 820

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - In 24ore 1.858 positivi rilevati nelle Marche: l'incidenza ogni 100mila abitanti cala ancora (da a 888,30 a 820,16). L'Osservatorio epidemiologico regionale fa sapere che in una giornata sono stati eseguiti 6.549 tamponi di cui 4.549 nel percorso diagnostico (40,8% di positivi) e 2mila nel percorso guariti. Sono 1.547 i casi (conteggiati nel totale) emersi dai test antigenici Le persone con sintomi sono 408; tra i casi 547 contatti stretti di positivi, 414 contatti domestici, 38 in ambiente scuola/formazione, 6 in ambiente di vita/socialità, 3 in ambito lavorativo, due ciascuno in setting assistenziale e sanitario; su 429 contagi è in corso un approfondimento epidemiologico.

Il 'primato' dei casi va ancora alla fascia d'età 25-44 anni (513), seguita da 45-59 anni (455), 60-69 anni (178) e 6-10 anni (173). In provincia di Ancona registrati 497 contagi; seguono le province di Macerata (362), Fermo 340), Pesaro Urbino (319), Ascoli Piceno (263; 77 i casi da fuori regione. (ANSA).