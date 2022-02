Expo Dubai:siglato memorandum d'intesa tra Marche ed Emirati

Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai hanno sottoscritto al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai un memorandum d'intesa volto a promuovere la conoscenza dei due sistemi economici e produttivi territoriali per renderli reciprocamente attrattivi, attuando strategie promozionali e di internazionalizzazione condivise al fine di sviluppare relazioni economiche e commerciali, anche attraverso campagne di informazione, comunicazione e di marketing, workshop.

La sigla è avvenuta in una cerimonia in occasione del Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo Dubai.

Hanno firmato il documento il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, e il presidente della Camera di Commercio di Dubai Hamad Buamim. Tra gli obiettivi del memorandum, la realizzazione di missioni, incoming di delegazioni, incontri tra imprese e potenziali investitori; lo sviluppo delle relazioni tra le istituzioni di livello universitario nei settori della ricerca scientifica e tecnologica e nel campo dell'alta formazione professionale; la promozione turistica dei rispettivi territori anche mediante il coinvolgimento di operatori di settore.

"La firma di oggi con la Camera di Commercio di Dubai è un atto formale per riprendere l'amicizia profonda che ci lega da tanti anni" con gli Emirati Arabi Uniti, ha detto Carloni. "Il nostro auspicio è che questo accordo possa far nascere delle relazioni, uno sviluppo per le nostre imprese e anche una collaborazione e un'attrazione di investimenti", ha aggiunto.

"Quello che ci prefissiamo con questo accordo è di riuscire a mettere in campo il meglio che le Marche sanno fare attraverso anche le università e le imprese innovative, e iniziare una relazione e uno scambio di reciproca soddisfazione", ha sottolineato.

"Non vediamo l'ora di realizzare una collaborazione più forte e più stretta tra Dubai e le aziende della Regione Marche", ha detto Buamim, sottolineando che la collaborazione tra le due Camere di commercio faciliterà questo obiettivo. (ANSA).