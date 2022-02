Expo Dubai:Mancini,più facile parlare Marche che fare formazione

(ANSA) - DUBAI, 21 FEB - "Penso che le Marche siano uno dei posti più belli e affascinanti, e mi fa piacere esserne testimonial. Chiaramente, è molto più facile parlare delle Marche che fare la formazione della Nazionale, sono momenti particolari a volte". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, in collegamento con il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai per l'inaugurazione del Regional Day delle Marche e della settimana dedicata alla regione all'esposizione universale.

"Gli Emirati sono un posto straordinario un po' come le nostre Marche", che "mi hanno portato fortuna" in occasione degli Europei "e io ho portato fortuna alle Marche. Ma credo che le Marche non abbiano tanto bisogno di fortuna perché sono una regione straordinaria, conosciuta in tutto il mondo per quello che ha. E' l'unica regione al plurale, significa che ha tutto", ha detto Mancini. (ANSA).