Expo Dubai: Marche puntano su settore navale per partnership Eau

Con il memorandum d'intesa siglato oggi tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai, "nei prossimi mesi proporremo il cluster navale delle Marche e la sua catena di approvvigionamento agli investitori stranieri e ai membri della Camera di Commercio di Dubai" come parte della "strategia di partnership con questo Paese". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, intervenendo alla conferenza stampa "The Beauty of ships made in Marche", organizzata nell'ambito del Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"E' risaputo che l'Italia è il primo produttore al mondo di yacht e la Regione Marche ha una posizione competitiva eccellente in termini di volume in questo settore", ha detto Carloni, sottolineando come le Marche siano 'Land of Excellence' - il brand di promozione regionale - anche nella costruzione di imbarcazioni di lusso, e che la regione identifica questo settore come uno dei prioritari. "Il mercato delle imbarcazioni di lusso è in espansione ed è compito della regione sostenere i nostri imprenditori", ha sottolineato il vicepresidente, che ha evidenziato a margine come "la nautica è uno dei nostri cluster soprattutto perché abbiamo la supply chain" di artigianalità e innovazione. "La nostra può essere una posizione strategica anche per l'attrazione di investimento". (ANSA).