Expo Dubai: blockchain vantaggio per tracciabilità agrifood

(ANSA) - DUBAI, 21 FEB - "Forse, quella agricola e del cibo è la più rilevante catena dell'approvvigionamento nella quale possiamo applicare la blockchain e dove possiamo vedere i maggiori vantaggi". A dirlo è la professoressa Francesca Spigarelli in occasione dell'evento sulla tecnologia blockchain per la tracciabilità della filiera agroalimentare, "Blockchain technology for agri-food supply chain traceability", organizzato al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in occasione del Regional Day della Regione Marche.

Protagonista dell'evento il progetto Trust, programma coordinato dall'Università di Macerata che coinvolge istituzioni accademiche e non accademiche di Italia, Belgio, Spagna, Francia, Israele e Cina nella comprensione dell'influenza reciproca tra fiducia e tecnologie digitali, con particolare attenzione alla tecnologia blockchain.

"I consumatori cercano sempre di più informazioni affidabili sui prodotti", ha spiegato Spigarelli, coordinatrice del progetto. "Nella catena di approvvigionamento tradizionale, le informazioni non sono condivise tra i diversi partner" e "la tracciabilità può essere modificata, quindi c'è una mancanza di fiducia". Al contrario, "la blockchain fornisce un database decentrato, reso visibile e immutabile, quindi aumenta la fiducia".

Nel concreto, con il sistema blockchain "tutti gli attori possono essere informati in tempo reale, e i consumatori possono scannerizzare un codice Qr per ricevere tutte le informazioni sul prodotto", ha detto l'esperta. "Ci sono molte sfide da risolvere, come dimostrare che la blockchain può fornire valore.

Inoltre, nel settore agrifood ci sono molti stakeholder e la catena del valore è molto globale, un fatto che rende difficile l'organizzazione dell'uso della blockchain". Di fronte a queste sfide, "dobbiamo lavorare insieme" come istituzioni, aziende e mondo accademico. (ANSA).