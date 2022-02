Covid: Marche; incidenza cala a 888, in 24ore 560 positivi

Prosegue nelle Marche la discesa dell'incidenza di positivi al coronavirus ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata si sono registrati 560 casi (dato di consueto basso il lunedì come il numero di temponi analizzati nel fine settimana) mentre l'incidenza è passata da 919,30 di ieri a 888,30. Secondo dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, sono 213 i casi rilevati in provincia di Ancona, 113 nel Maceratese, 89 in provincia di Pesaro Urbino, 68 nel Fermano e 63 nell'Ascolano, cui si sommano 14 positivi provenienti da fuori regione.

In 24 ore sono stati eseguiti 2.266 tamponi di cui 1.336 nel percorso diagnostico (41,9% di positivi) e 930 nel percorso guariti. I contagiati con sintomi sono 135; tra i casi 187 contatti stretti di positivi, 173 casi domestici, 5 in ambiente di vita/socialità, un caso ciascuno rispettivamente in setting lavorativo, assistenziale, sanitario. Su 53 contagi in corso un approfondimento epidemiologico. I contagi riguardano principalmente le fasce d'età 25-44 anni (151 casi) e 45-59 anni (122). (ANSA).