Covid: Marche, +2 ricoveri (303), 5 decessi in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Dopo giorni di sensibili cali, è tornato a salire di poco il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: ora sono 303 (+2) di cui 31 in Terapia intensiva (+1), 64 in Semintensiva (+2) e 208 in reparti non intensivi (-1); 11 persone dimesse. Lo fa sapere la Regione. In un giorno rilevati 560 casi di positività con incidenza ogni 100mila abitanti in calo a 888,30. Cinque le persone morte (tutte con patologie pregresse) nell'ultima giornata. Il totale regionale di vittime sale a 3.561: sono deceduti un 70enne di Macerata, un 81enne di Fermo, una 81enne di Fabriano (Ancona) e una 87enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), oltre a un 76enne di Barletta.

Il totale di positivi (isolati o ricoverati) sale a 23.068 (+194) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 23.431 (-1.047) e i dimessi/guariti 290.518 (302) (ANSA).