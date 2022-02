Carloni, Marche a Expo Dubai per riattivare amicizia con Eau

(ANSA) - DUBAI, 21 FEB - "Il desiderio che noi abbiamo dal profondo del cuore è quello di riaprire e riattivare un'antica amicizia che la Regione Marche ha con gli Emirati Arabi Uniti e poter ripartire per una partnership che vede oggi anche una importante firma di un documento", un memorandum d'intesa tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai, "col quale noi vorremmo davvero poter contribuire a far crescere le nostre imprese in questo mercato e favorire anche uno scambio sulle Marche". Lo ha detto Mirco Carloni vicepresidente della Regione Marche, all'inaugurazione del Regional Day delle Marche e della settimana dedicata alla regione al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"In occasione della partecipazione delle Marche a questa Expo, la regione si è dotata di un nuovo marchio, Marche Land of Excellence, per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese eccellenti nei vari settori del saper fare. Stiamo lavorando a una forte operazione di branding che possa caratterizzarci in tutto il mondo associando la nostra regione alla parola eccellenza", ha spiegato Carloni.

"In questa giornata abbiamo scelto volontariamente di partecipare all'Expo nel periodo dedicato all'agricoltura e al cibo perché vorremmo illustrare alcune esperienze che la regione sta realizzando, grazie al coinvolgimento di molti attori, di alcune best practice e che ci collocano in una posizione importante nel panorama nazionale ed europeo, sui temi della bellezza, dei nostri paesaggi e degli antichi borghi, ma soprattutto sul biologico, sicurezza alimentare, innovazione e digitalizzazione. Una best practice che vogliamo presentare è il Distretto Biologico delle Marche", ha spiegato Carloni. (ANSA).