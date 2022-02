Soccorso Alpino: Porto riconfermato presidente Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Il presidente uscente del Soccorso Alpino e Speleologico Marche Tarcisio Porto è stato riconfermato per il secondo mandato durante l'assemblea elettiva che ha visto la partecipazione dei capostazione e relativi vice delle sei stazioni dislocate sul territorio regionale, unitamente ai rappresentanti delle delegazioni regionali sia per la componente alpina che per quella speleologica. Un rinnovo informa una nota "nel segno della continuità e dell'impegno nel garantire il servizio di primo soccorso tecnico sanitario in ambiente impervio a tutti i fruitori delle montagne presenti sul territorio marchigiano, senza dimenticare l'apporto spesso determinate fornito nei contesti di ricerca dispersi". Eletti anche il vice presidente vicario Tommaso Bisci e il vice presidente ordinario Enrico Alberti. (ANSA).