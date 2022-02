Giornata operatori sanità: Acquaroli, grazie

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - "Oggi è la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, da due anni in prima linea nella lotta alla pandemia. Fin dai primi momenti pieni di incertezza e di paura, senza risparmiarsi, con grande impegno, professionalità e sacrificio, sono stati determinanti per assicurare assistenza alla popolazione. A tutti loro vanno la nostra riconoscenza e la gratitudine". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su Facebook in occasione della Giornata deli Operatori Sanità, due anni dopo l'inizio dell'emergenza pandemica. (ANSA).