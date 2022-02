Giornata Banco Farmaceutico, 14.402 confezioni nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Nel corso della 22/a Giornata della Raccolta del Farmaco di Banco farmaceutico (8-14 febbraio) in Ancona e provincia, sono state raccolte 4.275 confezioni di farmaci in 44 farmacie, che aiuteranno le persone indigenti di 16 enti assistenziali del territorio.

Nelle Marche sono state raccolte 14.402 confezioni di farmaci in 153 farmacie, che saranno consegnate a 77 enti. Complessivamente in Italia i cittadini hanno donato oltre 485mila confezioni di medicinali (per un valore superiore a 3,8 milioni di euro) che aiuteranno 600mila persone povere di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a 1.007.056 farmaci che, grazie alla Raccolta, sarà coperto al 48%. All'iniziativa hanno aderito 4.889 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14mila volontari e oltre 17mila farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 700mila euro. (ANSA).