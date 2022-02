Covid: nelle Marche -7 ricoveri, arrivano a 301, tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Ricoveri legati al covid in discesa ormai definitiva nelle Marche: nell'ultima giornata sono arrivati a 301, -7 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 30 (-2), quelli in semi intensiva 62 (-2), quelli in reparti non intensivi 209 (-3). Secondo i dati della Regione Marche ci sono inoltre 34 dimessi. L'occupazione dei posti letto è 11,7% nelle intensive, 26,4% in area medica (con 271 posti occupati). Tre i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24 ore:, che fanno salire il totale a 3.556: sono morti un uomo e tre donne, di età compresa tra 71 e 95 anni, tutti con patologie pregresse.

Sono 24 le persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, 199 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 22.815 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento 24.478, di cui 1.274 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 290.216. (ANSA).