Basket: Ricci, Vitrifrigo tempio Final Eight

(ANSA) - PESARO, 20 FEB - "Una grande manifestazione finalmente in presenza, anche se parziale". È il commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, a conclusione della Frecciarossa Final Eight 2022, vinta da Milano.

"La VitriFrigo Arena si è confermata il tempio del basket - aggiunge -. Siamo molto contenti per come si è svolta la manifestazione, organizzata in maniera perfetta. La città ha risposto alla grande, un ringraziamento alla LegaBasket per aver rinnovato la fiducia nella città, dopo le Final Eight ospitate due anni fa. Continueremo a candidarci per grandi manifestazioni, sia sportive che musicali. Il basket rimarrà sempre una delle discipline sulle quali continueremo a puntare, lavorando insieme a Federazione Italiana Pallacanestro e LegaBasket" ha concluso Ricci. (ANSA).