Azione: Amicucci e Fagioli in direttivo nazionale

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - La segretaria provinciale di Ancona Jessica Amicucci entra nel comitato direttivo nazionale di Azione, dove viene riconfermato il segretario regionale Tommaso Fagioli. Lo rende noto Marche in Azione, alla conclusione del primo Congresso Nazionale di Azione, durante il quale sono stati definiti i nuovi organi "primi tra tutti l'elezione di Carlo Calenda come segretario nazionale e Matteo Richetti a presidente del partito, i due leader senza cui Azione non esisterebbe". "Le Marche, presenti con i suoi numerosi delegati - si legge nella nota -, hanno dato prova di essere una delle regioni più dinamiche, attive e laboriose in questi due anni di vita del partito: questo ci è stato riconosciuto e siamo stati premiati con posizioni di responsabilità". "Sono molto emozionata e non poteva esserci modo migliore di chiudere la mia prima esperienza di congresso. Da domani, ancora più di oggi, sarò al servizio della collettività e di Azione per prepararci ad affrontare le sfide politiche del domani." commenta Jessica Amicucci. "Una nomina che traduce la dedizione e la passione dimostrata da Jessica fin dalla nascita di Azione, e l'impegno di tanti attivisti marchigiani che hanno reso Azione nelle Marche una realtà rilevante e un esempio per l'Italia. Il congresso è stato un punto di partenza memorabile, anche a livello partecipativo, e un segnale che stiamo tornando a far politica tra la gente, guardandoci negli occhi - conclude Fagioli -. Si apre una nuova pagina per Azione, e noi non vediamo l'ora di scriverla insieme". (ANSA).