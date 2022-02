Uomo di 40 anni trovato morto in casa a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - Un uomo di 40 anni è stato trovato la scorsa notte nella sua abitazione in via Martiri della Resistenza ad Ancona. A lanciare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che tentavano da qualche ora di mettersi in contatto con il 40enne. Sono intervenute l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118, ma l'uomo probabilmente era deceduto da alcune ore: è stato trovato in camera da letto.

Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA).