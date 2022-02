Incendi: a fuoco autodemolizione,Vvf in azione con carro schiuma

(ANSA) - MONTE URANO, 19 FEB - I vigili del fuoco di Fermo e di Amandola sono impegnati da ore nelle operazioni di spegnimento di un incendio, divampato per cause ancora sconosciute in un ditta di autodemolizioni a Monte Urano (Fermo). Sul luogo hanno lavorato due autopompe, due autobotti, due campagnole e 17 uomini e anche il carro schiuma venuto da Macerata con un'ulteriore autobotte. In serata la situazione è stata messa sotto controllo, ma si procede con continui getti d'acqua per raffreddare la zona interessata dalle fiamme, dove si sono raggiunte temperature altissime. Contemporaneamente si sta smassando il materiale incendiato e spento. (ANSA).