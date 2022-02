Expo Dubai: dalle Marche pizzi, danza e biodiversità

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - La manualità di tradizione dei pizzi al tombolo di Offida, la creatività performativa dell'Archeodanza, l'agricoltura di nicchia del Mays8 file sono alcuni esempi dell'eccellenza che le Marche porteranno a Expo Dubai. Dal 24 al 26 febbraio 2022 il Padiglione Italia di Expo Dubai e la galleria Foundry Dubai diventeranno palcoscenico dell'evento speciale 'Bellezza nella Bellezza - Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal', realizzato dall'Associazione Gruppo Danza Oggi e supportato dalla Regione, nell'ambito della settimana marchigiana "Marche/Land of Excellence", in programma dal 21 al 26 febbraio. Beauty in the Beauty è un progetto originale che attraverso un'esperienza immersiva accende i riflettori sull'artigianato artistico e culturale di una regione naturalmente vocata alla bellezza: tra video installazioni e multisensorialità (sapore, tatto, visione dei corpi dei performer), coinvolge due tra i borghi più belli d'Italia - Corinaldo (Ancona) e Offida (Ascoli Piceno) - insieme ad Arcevia (Ancona). Tre centri che rappresentano altrettante artigianalità locali di eccellenza e altrettanti prodotti: il raro Mays 8 file di Arcevia, antica varietà recuperata grazie a una ricerca in campo agricolo; la tradizione del Tombolo di Offida, patria del merletto dal XV secolo a oggi, l'originale Archeodanza che abita luoghi e paesaggi e che ha fatto di Corinaldo una vera e propria Città Palcoscenico. Eccellenze presenti in un docufilm narrativo e per immagini girato a Corinaldo, Offida e Arcevia, di cui l'ANSA ha avuto un'anteprima, che a Dubai sarà accompagnato dalla sperimentazione sensoriale. "Faccio il tombolo da più di 80 anni, io ne ho 88, lo amo proprio e più passa il tempo più faccio cose impegnative. Non mi piace fare cosine stupide, mi piace fare cose belle" racconta una donna, prima tra gli scorci di Offida, poi seduta al tombolo, mentre una danzatrice si muove sullo sfondo. Poi la donna spiega ad una bambina la sua arte: alla fine della sezione la ragazzina proverà a muovere spilli e fuselli. (ANSA).