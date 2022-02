Covid: Marche, -22 ricoveri, scendono a 318, quattro decessi

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Ricoveri legati al Covid in picchiata nelle Marche: in 24 ore ne sono stati segnalati 22 in meno, facendo arrivare il totale a 318. I pazienti in terapia intensiva sono 33 (+1 su ieri), quelli in semi intensiva 63 (-1), quelli in reparti non intensivi 222 (‐22), e ci sono ben 40 dimessi. Secondo la Regione Marche, l'occupazione dei posti letto delle intensive è al 12,8% e quella dell'area medica al 27.7%. Quattro i decessi legati al Covid, che fanno salire il totale a 3.543: sono morti due uomini e due donne, di età compresa tra 82 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Sono 31 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 215 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Corinaldo, Sant'Elpidio a Mare, Ripatransone.

Alla data di oggi ci sono 24.745 positivi tra ricoverati e isolamento, le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono in tutto 27.629, di cui 1.581 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 284.852.

(ANSA).