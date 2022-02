Vaccini: nelle Marche mancano 39.216 vaccinazioni over 50

(ANSA) - ANCONA, 15 FEB - Sono 39.216 i marchigiani di età compresa tra 50 e 69 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anticovid: su un target di vaccinabili di 341.298.24.165 di età compresa tra 50 e 59 anni, 15.051 tra 60 e 69 anni. La provincia di Ancona è la più virtuosa con 4.180 mancanti a fronte di una popolazione di 132.401 in questa fascia d'età. In provincia di Ascoli ne mancano 5.221 a fronte di una popolazione target di 60.248, in quella di Pesaro Urbino 10.265 a fronte di un target di 101.452, in quella di Fermo 5.514 a fronte di un target di 49.549 persone di quella fascia di età.

Infine la provincia di Macerata dove mancano 14.036 su un target di 87.648,, Nell'ultima settimana agli over 50 sono state somministrate 675 prime dosi, in media poco meno di 100 al giorno. (ANSA).