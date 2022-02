Polizia: neoquestore Ascoli, fondamentale vicinanza cittadini

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 FEB - "Non conosco il territorio della provincia di Ascoli Piceno, ma so che è operosa e attiva, per cui a maggior ragione ha bisogno di un'attività di controllo e prevenzione quanto più marcata possibile. Per questo metterò a disposizione le mie professionalità e la mia passione per questo lavoro". Così il neo questore di Ascoli Piceno Vincenzo Massimo Modeo, nel corso di una conferenza stampa in Questura. Modeo, 57 anni originario della provincia di Brindisi, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; proviene dal compartimento della polizia ferroviaria di Milano e per oltre 20 anni ha svolto attività operative nel campo della repressione e della prevenzione. "Per me è fondamentale stare vicino ai cittadini e per farlo avrò il supporto di personale particolarmente preparato come quello della Questura di Ascoli, fatto determinante poiché credo molto nel lavoro di squadra. Il mio primo compito - ha aggiunto - sarà quello di fare un monitoraggio delle due macroaree, quella del capoluogo e la parte costiera, per verificare quali sono le priorità in tema di ordine e sicurezza". Nei prossimi giorni Modeo incontrerà autorità e sindaci. "Il mio trasferimento qui è stato rapido, come sempre, per cui mi prendo un po' di tempo per studiare per poi dare risposte alle necessità del territorio, alla luce del mio metodo di lavoro e delle pregresse esperienze. Mi piace pensare questo palazzo come trasparente, a disposizione dei cittadini. Essere quanto più presenti al loro fianco e d essere aderenti alle necessità è il compito della polizia e degli altri partner in tema di sicurezza". Modeo ha concluso sottolineando che "le forze di polizia devono ragionare come gli imprenditori, facendo investimenti di risorse e servizi ove più è necessario e adeguarli al momento: questa la sfida che dobbiamo raccogliere tutti per fare prevenzione". (ANSA).