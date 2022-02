Morto a 16 anni: Artigianelli, "siamo in lutto, disperati"

(ANSA) - ANCONA, 15 FEB - "Siamo in lutto, disperati. Il direttore non c'è in questo momento, non rilasciamo altre dichiarazioni". Le parole all'ingresso, di un'addetta del centro di Formazione Artigianelli di Fermo, testimoniano il dolore dell'Istituto dopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, di Monte Urano (Fermo) in un incidente stradale avvenuto ieri a Serra de' Conti (Ancona): il ragazzo, in attività di stage, era a bordo di un autocarro guidato da un 37enne dipendente di una ditta fermana di termoidralica, finita fuori strada e contro un albero. Il giovane è morto e il conducente ferito in maniera grave e ricoverato in ospedale. "E' una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola. - aveva scritto ieri in una nota il direttore dell'Artigianelli, padre Sante Pessot - Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un 'figlio' anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un'attività formativa di stage". (ANSA).