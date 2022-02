Panchine rosse smart contro violenza genere a Senigallia

"Il contributo che le nuove generazioni possono dare nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità è fondamentale. Progetti come questo dimostrano quanto le ragazze e i ragazzi siano sensibili al tema delle pari opportunità e possono diventare, con il sostegno delle istituzioni e della scuola, testimoni di azioni concrete e innovative per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione". Con queste parole la Presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche, Maria Lina Vitturini, è intervenuta alla cerimonia di inaugurazione di tre panchine rosse smart (dotate di wi-fi), installate a Senigallia, nei Giardini Europa.

Il taglio del nastro, al quale hanno preso parte anche le commissarie Alessandra Alessandroni e Sandra Amato, è un'ulteriore tappa del progetto "Uno scatto contro la violenza sulle donne", promosso dall'assessore alla pari opportunità del Comune di Senigallia, Cinzia Petetta, in collaborazione con alcuni istituti scolastici. Alla cerimonia hanno partecipato diversi rappresentanti delle autorità civili e militari, tra i quali il vice Questore Agostino Licari, il Comandante dei carabinieri Claudio Fiori, il Comandante della Guardia di Finanza Francesco Cavuoto e la Comandante della Polizia locale Barbara Assanti. (ANSA).