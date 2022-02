Autocarro fuori strada contro albero, muore conducente

Perde il controllo di un autocarro e il mezzo finisce contro un albero. L'incidente, accaduto stamattina in via Fornace nel Comune di Serra de Conti (Ancona), è costato la vita al conducente del mezzo furgonato.

Sul posto i vigili del fuoco di Arcevia e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo.

Per cause in fase di accertamento, l'autista di autocarro ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. La squadra Vvf di Arcevia in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente dal mezzo; il medico presente sul posto però ne ha constatato il decesso. I Vvf hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Municipale. (ANSA).