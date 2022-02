Covid: Marche, ricoveri a quota 343 (-1), 6 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - Scendono nelle Marche sia il numero di ricoveri per Covid-19 (343; -1 rispetto a ieri) e l'incidenza di positivi su 100mila abitanti (1.161,58 rispetto a 1.185,95). Emerge dall'aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione. Sei le persone decedute (tutte con patologie pregresse); il totale delle vittime sale a 3.508. Quanto ai contagi ne sono stati rilevati 2.153 in un giorno e l'incidenza ogni 100mila abitanti scende da 1.185,95 a 1.161,58. Le Marche, che sono in zona arancione, secondo i dati forniti dall'amministrazione regionale presentano attualmente dati dei ricoveri che le riporterebbero in zona gialla dal 21 febbraio.

Ci sono 44 degenti in Intensiva (-2) su "256 posti letto" per una saturazione del "17,2%"; in Area Medica 299 ricoverati su 1.027 posti per una saturazione di pazienti Covid del 29,1%.

Nello specifico, ci sono 65 ricoveri in Semintensiva (-1) e 234 in reparti non intensivi (+2). Resta alto il numero di pazienti dimessi in 24ore: sono 31 in una giornata.

Sul fronte contagi i 2.153 casi emergono da 7.925 tamponi eseguiti (6.010 nel percorso guariti, con il 35,8% di positivi, e 1.915 nel percorso guariti). I sintomatici sono 451; i casi comprendono 750 contatti stretti di positivi, 617 contatti domestici, tre in ambiente di vita/socialità, due di scuola/formazione, uno rispettivamente in setting lavorativo e assistenziale, due in setting sanitario. Su 318 positività è ancora in corso un epidemiologico. In provincia di Ancona rilevati 556 positivi; poi 512 nel Maceratese, 372 in provincia di Pesaro Urbino, 352 in provincia di Ascoli Piceno e 271 nel Fermano; 86 positivi provengono da fuori regione. Ancora nella fascia 25-44 anni il numero più alto di contagi (601), seguita dalla fascia 45-59 anni (473) e 6-10 anni (200).

Tra le persone decedute nell'ultima giornata, tre erano residenti nell'Anconetano (un 61enne di Numana, un 76enne di Senigallia e un 78enne di Ancona); una 79enne di Mondavio (Pesaro Urbino), una 84enne di Potenza Picena (Macerata) e una 89enne di Grottammare (Ascoli Piceno). (ANSA).